سمو ولي العهد يتلقى اتصالا هاتفيا من ملك الأردن اطمأن خلاله على صحة سمو الأمير

تلقى سمو ولي العهد الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ظهر اليوم الاثنين اتصالا هاتفيا من أخيه صاحب الجلالة الملك عبدالله الثاني ابن الحسين ملك المملكة الأردنية الهاشمية الشقيقة اطمأن خلاله على صحة أخيه حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه متمنيا لأخيه حضرة صاحب السمو أمير البلاد رعاه الله دوام الصحة وموفور العافية.

وقد أعرب سمو ولي العهد حفظه الله عن بالغ شكره وتقديره لأخيه صاحب الجلالة الملك عبدالله الثاني ابن الحسين ملك المملكة الأردنية الهاشمية الشقيقة على ما عبر عنه من طيب المشاعر وصادق الدعاء ومتمنيا لفخامته موفور الصحة والعافية.