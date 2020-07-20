سمو ولي العهد يتلقى اتصالا من رئيس مجلس السيادة الانتقالي السوداني

تلقى سمو ولي العهد الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ظهر اليوم اتصالا هاتفيا من أخيه فخامة الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان رئيس مجلس السيادة الانتقالي القائد العام للقوات المسلحة بجمهورية السودان الشقيقة اطمأن خلاله على صحة أخيه حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه متمنيا لأخيه حضرة صاحب السمو أمير البلاد رعاه الله دوام الصحة وموفور العافية.

وقد أعرب سمو ولي العهد حفظه الله عن بالغ شكره وتقديره لفخامته على ما عبر عنه من طيب المشاعر وصادق الدعاء ومتمنيا لفخامته موفور الصحة والعافية.