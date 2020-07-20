سمو الأمير يتلقى برقية تهئنة من رئيس ونائبة رئيس جمهورية نيكاراغوا

تلقى حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه برقية تهنئة من فخامة الرئيس دانييل أورتيغا سافيدرا رئيس جمهورية نيكاراغوا الصديقة ومن معالي روساريو موريو نائبة رئيس جمهورية نيكاراغوا اطمئنا فيها على صحة سموه رعاه الله متمنين لسموه موفور الصحة والعافية ولدولة الكويت المزيد من التقدم والازدهار في ظل القيادة الحكيمة لسموه.

هذا وقد بعث حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه ببرقية شكر جوابية إلى فخامة الرئيس دانييل أورتيغا سافيدرا رئيس جمهورية نيكاراغوا الصديقة وإلى معالي روساريو موريو نائبة رئيس جمهورية نيكاراغوا ضمنها سموه حفظه الله بالغ شكره وتقديره على ما أعربا عنه من طيب المشاعر وصادق التمنيات متمنيا سموه لهما دوام الصحة والعافية ولجمهورية نيكاراغوا وشعبها الصديق كل التقدم والازدهار.