وزير الخارجية يهنئ سمو الأمير بنجاح العملية الجراحية

أعرب وزير الخارجية الشيخ الدكتور أحمد ناصر المحمد الصباح في برقية بعث بها اليوم الاثنين لسمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه عن أسمى آيات التهاني والتبريكات بنجاح العملية التي أجراها سموه رعاه الله يوم أمس.

وقال وزير الخارجية في البرقية “يشرفني وأبناؤكم وإخوانكم منتسبي وزارة الخارجية أن نرفع إلى مقام سموكم حفظكم الله ورعاكم أسمى آيات التهاني والتبريكات على ما أفاء الله به على سموكم من نعمة الصحة والشفاء بمناسبة نجاح العملية التي أجريت لسموكم حفظكم الله وما أشاعته تلك النتائج من بهجة وسعادة لدى المواطنين والمقيمين على حد سواء”.

وأضاف “تلهج ألستنا وقلوبنا بالدعاء أن يحفظ سموكم وأن يسبغ عليكم موفور الصحة والعافية والعمر المديد ويسدد على طريق الخير خطاكم لتنيروا دروب الخير والعطاء والمحبة والنماء على كافة الصعد وفي مختلف الميادين ومواصلة مسيرة البناء والتنمية والتقدم والازدهار لدولة الكويت وشعبها العزيز لكويت ارسخ امنا واستقرارا واوفر رخاء وازدهارا”.