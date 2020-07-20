وزير الخارجية يهنئ سمو ولي العهد بنجاح العملية الجراحية التي أجراها سمو الأمير

أعرب وزير الخارجية الشيخ الدكتور أحمد ناصر المحمد الصباح في برقية بعث بها اليوم الاثنين لسمو ولي العهد الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح حفظه الله عن أسمى آيات التهاني والتبريكات بنجاح العملية الجراحية التي أجراها سمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه يوم أمس.

وقال وزير الخارجية في البرقية “يشرفني وابناءكم وإخوانكم منتسبي وزارة الخارجية أن نرفع إلى مقام سموكم حفظكم الله اسمى آيات التهاني والتبريكات على ما أفاء الله به على سيدي سمو الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه أمير دولة الكويت من نعمة الصحة والشفاء بمناسبة نجاح العملية التي أجريت لسموه رعاه الله وما أشاعته تلك النتائج من بهجة وسعادة لدى المواطنين والمقيمين على حد سواء.

واضاف “تلهج السنتنا وقلوبنا بالدعاء أن يحفظ سموه وان يسبغ عليه موفور الصحة والعافية والعمر المديد وأن يحفظ سموكم عضدا وفيا لسموه رعاه الله تشدون من أزره في قيادته الحكيمة نحو دروب الخير والعطاء والمحبة والنماء على كافة الصعد وفي مختلف الميادين لمواصلة مسيرة البناء والتنمية والتقدم لدولة الكويت وشعبها العزيز لكويت ارسخ امنا واستقرارا واوفر رخاء وازدهارا”.