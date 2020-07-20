الجارالله يترأس وفد دولة الكويت باجتماع لجنة المتابعة الوزارية الخليجية

ترأس نائب وزير الخارجية خالد الجارالله اليوم الاثنين وفد دولة الكويت المشارك في الاجتماع ال20 للجنة الوزارية المعنية بمتابعة تنفيذ القرارات ذات العلاقة في العمل الخليجي المشترك بطريقة افتراضية.

وقالت «الخارجية» في بيان صحفي ان الاجتماع عقد برئاسة دولة الإمارات العربية المتحدة التي تترأس أعمال الدورة ال40 للمجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية.

واوضحت ان وزير شؤون مجلس الوزراء والمستقبل في دولة الإمارات محمد القرقاوي اشاد في كلمة الافتتاح بما حققته اللجنة من إنجازات خلال مسيرة عملها ما يعكس حرص دول المجلس على هذه المسيرة المباركة مبينا ان عقد الاجتماع بطريقة افتراضية جاء بسبب جائحة كورونا المستجد «كوفيد 19».

واشارت الى ان الامين العام لمجلس التعاون الدكتور نايف الحجرف نوه في كلمته بمسيرة عمل اللجنة وحرصها على انعقادها في الوقت المحدد الأمر الذي يعكس حرص دول المجلس على تنفيذ ما يتخذ من قرارات بما يعزز العمل الخليجي المشترك.

وافادت «الخارجية» أن اللجنة ناقشت خلال اجتماعها المواضيع الواردة في جدول الأعمال واتخذت بشأنها القرارات اللازمة.

يذكر أن اللجنة الوزارية المعنية بمتابعة تنفيذ القرارات ذات العلاقة في العمل الخليجي المشترك أنشئت بموجب قرار من القمة الخليجية عام 2008 لمتابعة وضمان تنفيذ كافة قرارات العمل الخليجي المشترك.

وضم وفد دولة الكويت المشارك بالاجتماع مساعد وزير الخارجية لشؤون مجلس التعاون لدول الخليج العربية السفير ناصر المزين ومساعد وزير الخارجية لشؤون مكتب نائب الوزير السفير أيهم العمر والأمين العام المساعد لمجلس التعاون للشؤون القانونية السابق حمد المري.