سمو ولي العهد مهنئاً صاحب السمو: قرت عين الكويت بسلامتكم

نسأل المولى أن يديم على سموكم ثوب الصحة لاستكمال مسيرة الخيروالتنمية

نبتهل إلى الباري أن يحفظكم ذخرا للكويت وراعيا لمسيرتنا ونهضتنا وقائدا للعمل الإنساني

نجاح العملية الجراحية بفضل من الله بعث السرور في نفوسنا

تلقى حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه برقية تهنئة من أخيه سمو ولي العهد الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح حفظه الله هذا نصها:

“حضرة صاحب السمو الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه أمير البلاد المفدى السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بالحمد الكثير والشكر الجزيل أتوجه به إلى العلي القدير بأن قرت عين الكويت بسلامة سموكم بعد العملية الجراحية التي كللت بفضل من الله وعونه بالنجاح الذي بعث السرور في نفوسنا.

وإذ يطيب لي وأبناء شعبنا الوفي المواطنين الكرام والأخوة المقيمين على أرض الكويت الطيبة أن نرفع لمقام سموكم السامي أسمى آيات التهاني والتبريكات فإننا نغتنم هذه المناسبة السارة لنتوجه جميعا إلى المولى تبارك وتعالى بخالص الدعوات القلبية أن يحيطكم بكريم عنايته وعظيم فضله ورعايته وأن يديم على سموكم ثوب الصحة وتمام العافية لاستكمال مسيرة الخير والبناء والتنمية سائلين المولى في عليائه أن يحفظكم ذخرا للكويت وراعيا لمسيرتنا ونهضتنا وقائدا للعمل الإنساني.

والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته”.

هذا وقد بعث حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه ببرقية شكر جوابية لأخيه سمو ولي العهد الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ضمنها سموه خالص شكره وتقديره على تهنئته لسموه بنجاح العملية الجراحية التي أجراها سموه وذلك بتوفيق الله تعالى ومنته وعلى ما أبداه سموه من طيب المشاعر وصادق الدعاء سائلا سموه المولى تعالى أن يديم على أخيه سمو ولي العهد موفور الصحة والعافية وأن يوفق الجميع ويسدد الخطى لكل ما فيه خير وخدمة ورفعة الوطن العزيز.

الرئيس السوداني

إلى ذلك، تلقى سمو ولي العهد اتصالا هاتفيا من أخيه الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان رئيس مجلس السيادة الانتقالي القائد العام للقوات المسلحة بجمهورية السودان اطمأن خلاله على صحة أخيه حضرة صاحب السمو أمير البلاد حفظه الله ورعاه متمنيا لأخيه حضرة صاحب السمو دوام الصحة وموفور العافية.

وقد أعرب سمو ولي العهد عن بالغ شكره وتقديره لفخامته على ما عبر عنه من طيب المشاعر وصادق الدعاء ومتمنيا لفخامته موفور الصحة والعافية.

ملك الأردن

وتلقى سمو ولي العهد اتصالا هاتفيا من أخيه صاحب الجلالة الملك عبدالله الثاني ابن الحسين ملك المملكة الأردنية الهاشمية اطمأن خلاله على صحة أخيه حضرة صاحب السمو أمير البلاد متمنيا لأخيه حضرة صاحب السمو رعاه الله دوام الصحة وموفور العافية.

وقد أعرب سمو ولي العهد عن بالغ شكره وتقديره لأخيه صاحب الجلالة ملك المملكة الأردنية الهاشمية على ما عبر عنه من طيب المشاعر وصادق الدعاء ومتمنيا لفخامته موفور الصحة والعافية.

الرئيس اليمني

وتلقى سمو ولي العهد اليوم اتصالا هاتفيا من أخيه فخامة الرئيس عبد ربه منصور هادي رئيس الجمهورية اليمنية اطمأن خلاله على صحة أخيه حضرة صاحب السمو أمير البلاد متمنيا لأخيه حضرة صاحب السمو دوام الصحة وموفور العافية.

وقد أعرب سمو ولي العهد حفظه الله عن بالغ شكره وتقديره لأخيه فخامة رئيس الجمهورية اليمنية على ما عبر عنه من طيب المشاعر وصادق الدعاء ومتمنيا لفخامته موفور الصحة والعافية.

الرئيس التركي

إلى ذلك، تلقى سمو ولي العهد الشيخ نواف الأحمد اليوم اتصالا هاتفيا من فخامة الرئيس رجب طيب اردوغان رئيس الجمهورية التركية اطمأن خلاله على صحة حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه متمنيا لحضرة صاحب السمو أمير البلاد رعاه الله دوام الصحة وموفور العافية.

وقد أعرب سمو ولي العهد حفظه الله عن بالغ شكره وتقديره على ما عبر عنه فخامة الرئيس رجب طيب اردوغان رئيس الجمهورية التركية الصديقة من طيب المشاعر وصادق الدعاء ومتمنيا لفخامته موفور الصحة والعافية.

ولي عهد البحرين

كما تلقى سمو ولي العهد، اتصالا هاتفيا من أخيه صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء بمملكة البحرين اطمأن خلاله على صحة أخيه حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه متمنيا لأخيه حضرة صاحب السمو أمير البلاد رعاه الله دوام الصحة وموفور العافية.

وقد أعرب سمو ولي العهد عن بالغ شكره وتقديره لأخيه صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء بمملكة البحرين الشقيقة على ما عبر عنه من طيب المشاعر وصادق الدعاء ومتمنيا لسموه موفور الصحة والعافية.

رئيس النواب العراقي

وتلقى سمو ولي العهد الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح اتصالا هاتفيا من أخيه رئيس مجلس النواب في جمهورية العراق الشقيق محمد الحلبوسي اطمأن خلاله على صحة أخيه حضرة صاحب السمو أمير البلاد حفظه الله ورعاه متمنيا لأخيه حضرة صاحب السمو أمير البلاد رعاه الله دوام الصحة وموفور العافية.

وقد أعرب سمو ولي العهد حفظه الله عن بالغ شكره وتقديره لأخيه رئيس مجلس النواب في جمهورية العراق محمد الحلبوسي على ما عبر عنه من طيب المشاعر وصادق الدعاء ومتمنيا له موفور الصحة والعافية.

رئيس وزراء العراق

وتلقى سمو ولي العهد اتصالا هاتفيا من رئيس وزراء العراق الأسبق اياد علاوي اطمأن خلاله على صحة حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ صباح الاحمد الجابر الصباح متمنيا لحضرة صاحب السمو أمير البلاد رعاه الله دوام الصحة وموفور العافية.

وقد أعرب سمو ولي العهد عن بالغ شكره وتقديره لمعاليه متمنيا له موفور الصحة والعافية.