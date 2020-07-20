فيصل الحمود المالك الصباح: نتحمد لله على سلامة سمو الأمير بعد إجراء العملية الجراحية

أعرب الشيخ فيصل الحمود المالك الصباح في برقية عن أسمى آيات التهاني والتبريكات بنجاح العملية التي أجراها سمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد رعاه الله.

وقال الشيخ فيصل الحمود المالك الصباح، “برقية تحمّد بالسلامة

سيدي حضرة صاحب السمو أمير البلاد

الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح

حفظه الله ورعاه

نتحمد لله على سلامتكم بعد إجراء العملية الجراحية التي تكللت بفضل من الله وكرمه بالنجاح داعياً الله العلي القدير لسموكم بموفور الصحة والعافية والعمر المديد ودمتم فخرا ورمزا أميراً للإنسانية بمسيرة عطرة تدرس لكل الأجيال وفخرا لكل مواطن كويتي الله يحفظكم ويرعاكم بحفظه ورعايته

إبنكم المخلص

فيصل الحمود المالك الصباح.