فيصل الحمود المالك الصباح يهنئ سمو ولي العهد بنجاح العملية الجراحية التي أجراها سمو الأمير

أعرب الشيخ فيصل الحمود المالك الصباح في برقية عن أسمى آيات التهاني والتبريكات بنجاح العملية التي أجراها سمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد رعاه الله.

وقال الشيخ فيصل الحمود المالك الصباح، “برقية تحمّد بالسلامة

سيدي سمو ولي العهد الأمين

الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح

حفظه الله ورعاه

نتحمد لله على سلامة حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح بعد إجراء العملية الجراحية التي تكللت بفضل من الله وكرمه بالنجاح داعياً الله العلي القدير أن يمتعكما بموفور الصحة والعافية والعمر المديد والله يحفظكم ويرعاكم بحفظه ورعايته

إبنكم المخلص

فيصل الحمود المالك الصباح”.