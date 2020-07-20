«هيئة الاتصالات» تشارك في اجتماعات اللجان الوزارية الخليجية الـ26

شاركت الهيئة العامة للإتصالات وتقنية المعلومات اليوم الاثنين في اجتماعات اللجان الوزارية للبريد والاتصالات والحكومة الإلكترونية الخليجية لعام 2020 بدعوة من الأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية.

وقالت «الاتصالات» في بيان لوكالة الأنباء الكويتية إن الاجتماع الذي عقد بحضور رئيسها المهندس سالم الاذينة تناول العديد من الموضوعات المتعلقة بتعاون الدول الأعضاء في مجالات البريد والاتصالات لاسيما التوجهات المستقبلية لعمل اللجان في ضوء الدروس المستفادة من جائحة فيروس كورونا «كوفيد 19» خليجيا وعالميا.

وذكرت أنه تمت الموافقة على تشكيل فريق عمل لدراسة تخفيض أسعار الوصلات الدولية بين دول المجلس فضلا عن مناقشة موضوع حماية المستهلك بمجال الاتصالات والمؤشرات الدولية وآلية الفصل في النزاعات الناشئة بين المشغلين والمقترحه من دولة الكويت.

وأفادت بأن اجتماع الحكومة الإلكترونية ناقش العديد من الموضوعات المتعلقة بالتحول الرقمي في دول «التعاون» إذ تم استعراض سير العمل في استكمال تنفيذ المرحلة الثانية من المبادرات المشتركة لاستراتيجية الحكومة الإلكترونية فضلا عن تدشين منصة تحليل البرمجيات الخبيثة المتعلقة بالأمن السيبراني.