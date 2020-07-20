سمو الأمير يتلقى برقية تهنئة من نائب رئيس مجلس الوزراء في البحرين

تلقى حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد برقية تهنئة من أخيه سمو الشيخ محمد بن مبارك آل خليفة نائب رئيس مجلس الوزراء في مملكة البحرين أعرب فيها عن خالص تهانيه بنجاح العملية الجراحية التي أجراها سموه متمنيا لسموه موفور الصحة والعافية.

هذا وقد أعرب سموه حفظه الله عن بالغ شكره على ما أبداه سموه من طيب المشاعر وصادق الدعاء متمنيا سموه له دوام الصحة والعافية ولمملكة البحرين وشعبها الكريم المزيد من التقدم والازدهار في ظل القيادة الحكيمة لأخيه جلاله الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين.