سمو ولي العهد يجري اتصالا هاتفيا بولي العهد السعودي

أجرى سمو ولي العهد الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح حفظه الله اتصالا هاتفيا مساء اليوم بأخيه صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع في المملكة العربية السعودية الشقيقة اطمأن خلاله على صحة أخيه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ملك المملكة العربية السعودية الشقيقة متمنيا لأخيه خادم الحرمين الشريفين موفور الصحة والعافية.

وقد اطمأن صاحب السمو الملكي ولي العهد في المملكة العربية السعودية الشقيقة على صحة أخيه حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه راجيا من المولى جل وعلا أن يديم على سموه موفور الصحة والعافية.