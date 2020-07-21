سمو الأمير يجري اتصالا هاتفيا بخادم الحرمين للاطمئنان على صحته

أجرى حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد اتصالا هاتفيا مساء اليوم بأخيه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ملك المملكة العربية السعودية اطمأن خلاله على صحة أخيه خادم الحرمين الشريفين سائلا سموه المولى تعالى أن تكلل نتائج فحوصاته الطبية بالتوفيق والنجاح وأن يديم عليه موفور الصحة والعافية.

وقد هنأ خادم الحرمين الشريفين أخاه حضرة صاحب السمو أمير البلاد بنجاح العملية الجراحية التي أجراها سموه متمنيا لسموه دوام الصحة والعافية ومقدرا هذا التوصل الأخوي المجسد لأواصر العلاقات التاريخية والوطيدة بين البلدين والشعبين الشقيقين.