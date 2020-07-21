وزير الدفاع يهنئ سمو الأمير بنجاح العملية الجراحية

هنأ نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الكويتي الشيخ أحمد منصور الأحمد الصباح اليوم الاثنين حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه بنجاح العملية الجراحية التي أجراها سموه وتكللت بفضل من الله وتوفيقه بالنجاح.

وقالت مديرية التوجيه المعنوي والعلاقات العامة في الجيش الكويتي في بيان صحفي إن الشيخ أحمد المنصور الصباح أعرب في برقية بعث إلى حضرة صاحب السمو أمير البلاد عن خالص تهانيه ومنتسبي وزارة الدفاع بنجاح العملية الجراحية التي أجراها سموه سائلا المولى عز وجل أن ينعم على سموه بدوام الصحة وموفور العافية وأن يحفظه ذخرا للكويت وأهلها الأوفياء وقائدا لمسيرة الخير والنهضة والازدهار.