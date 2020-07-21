«الداخلية»: إبعاد مقيم نشر مقاطع مخالفة للآداب العامة على مواقع التواصل

ذكرت الإدارة العامة للعلاقات والإعلام الأمني بوزارة الداخلية أنه ضمن الجهود التي يبذلها قطاع الأمن الجنائي ممثلا بإدارة مكافحة الجرائم الإلكترونية في متابعة ما ينشر في وسائل التواصل الاجتماعي فقد تم رصد ومتابعة عدة مقاطع فيديو تعود المقيم متشبه بالجنس الآخر يقوم بتقليد مشاهير وتصوير النساء بلباس وحركات خادشة للحياء وغير محتشمة مما شكل خروج على الآداب العامة، كما تضمن فحواها تصرفات غير أخلاقية منافية لعادات وتقاليد المجتمع الكويتي.

وأضافت الإدارة، أنه وبعد البحث والتحري تمكن قطاع الأمن الجنائي من ضبط المتهم فجر أمس، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقه، وجاري إبعاده عن البلاد.