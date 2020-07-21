بلدية «مبارك الكبير»: تحرير 8 مخالفات و ازالة 833 اعلان مخالف 

كشفت ادارة العلاقات العامة في بلدية الكويت عن قيام ادارة التدقيق و متابعة الخدمات البلدية بفرع بلدية محافظة مبارك الكبير تنفيذ جولات ميدانية من قبل مفتشي مراقبة المحلات و الاعلانات خلال الأسبوع الماضي اسفرت عن توجية 31 تنبيه وازالة 833 اعلان مخالف بالشوارع و الميادين .

وفي هذا السياق، اوضح مدير ادارة التدقيق و متابعة الخدمات البلدية بفرع بلدية المحافظة ضيدان العدواني بأن المفتشين بمراقبة المحلات والإعلانات خلال الفترتين الصباحية و المسائية نفذوا جولات ميدانية على المحلات للتأكد من مدى تطبيق الشروط و الضوابط التي وضعتها البلدية فضلا عن الإلتزام بالتدابير والإجراءات الإحترازية بإرتداء القفازات والكمامات والتباعد الجسدي تنفيذا لتعليمات السلطات الصحية .

وأشار العدواني الى ان الجولات الميدانية التي قام بها مفتشي مراقبة المحلات والإعلانات أسفرت عن الكشف على 173 محل ، تبين منهم إلتزام 134 محل بالضوابط والاشتراطات البلدية والصحية فضلا عن تحرير 8 مخالفات و توجيه31 تنبيه لمحلات لعدم الالتزام بالإشتراطات الصحية .

ولفت إلى رفع 196 اعلان مخالف بالساحات و الميادين تشوه المنظر العام وتعيق الرؤية عن قائدي السيارات .

ومن جانبها دعت إدارة العلاقات العامة المواطنين والمقيمين الإتصال على الخط الساخن 139 الذي يعمل على مدار الساعة أو التواصل عبر حسابات البلدية @kuwmun بمواقع التواصل الاجتماعي أو عبر الواتس أب 24727732 في حال وجود أي شكوى تتعلق بالبلدية .