«الشؤون»: نقل الموظفين بين جميع الوحدات التنظيمية خلال مايو فقط

أصدر وكيل وزارة الشؤون الاجتماعية عبدالعزيز شعيب، القرار الإداري رقم «1099/أ» لسنة 2020، والذي قضى بقصر نقل الموظفين بين جميع الوحدات التنظيمية على مستوى قطاعات الوزارة كافة خلال شهر مايو فقط من كل عام.

ووفقا للقرار، يستثنى من ذلك كل من شاغلي الوظائف الإشرافية بمختلف مستوياتها من مديرين ومراقبين ورؤساء أقسام، فضلا عن الحاصلين على مؤهلات متخصصة للعمل في مجال تخصصهم، وما تستقر عليه الجهة المختصة بالتحقيق.

وحددت الوزارة يوم الأحد الموافق 2 أغسطس المقبل موعدا لبدء سريان القرار، والزمت المعنيين تنفيذه والتقيد به وعدم التوقيع على النموذج المخصص للنقل في غير الشهر المذكور آنفاً سنوياً، تفادياً لاتخاذ الاجراءات المقررة قانونياً في حالة المخالفة.