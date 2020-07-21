الرميح: عمليات جراحة مناظير الخصوبة.. قريباَ

كشف استشاري ورئيس وحدة طب الخصوبة في مستشفى الجهراء د. حازم الرميح عن بدء عمليات سحب البويضات في وحدة طب الخصوبة في مستشفي الجهراء الجديد بعد توقف إضطراري بسبب جائحة “كوفيد 19”.

وأعلن الرميح في تصريح صحافي عن البدء قريبا جدا في عمليات جراحة مناظير الخصوبة.

وأكد الرميح، أن عدد حالات طفل الأنبوب في المرحلة الأولي لعودة الخدمات لوحدة طب الخصوبة بمستشفيات الجهراء الجديد والتي تعتبر الأكبر في الكويت حوالي 30 إلى 40 حالة شهرياً، مع خطة لزيادتها إلى 60 حالة شهريًا مع نهاية العام الجاري.

وقال الرميح، إن عمليات سحب البويضات صاحبها البدء أيضا في جميع الخدمات الأخرى المساندة مثل نقل الأجنة الطازجة والمجمدة، والتلقيح الصناعي وخدمات تجميد الأجنة والبويضات والحيوانات المنوية.

وأضاف الرميح، أنه تم وضع بروتوكولات جديدة للعمل لضمان المهنية وحماية المرضى والعاملين بالوحدة، حيث يتم التقييم السريري للزوجين مع كل زيارة مع قياس الحرارة، بالإضافة إلى ارتداء الكمام والتباعد الجسدي وغسل اليدين.

وأشار الرميح إلى أنه في حال وجود ارتفاع بالحرارة أو أعراض مشابهة لنزلة البرد يتم وقف العلاج و تأجيله ستة أشهر.