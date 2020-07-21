وزيرة الهجرة المصرية: نتواصل مع السلطات الكويتية لبحث مشاكل تجديد إقامات المصريين بالكويت

أكدت وزيرة الهجرة السفيرة نبيلة مكرم، أن هناك متابعة مستمرة لكل ما ورد من استفسارات شملت إمكانية تجديد المصريين بالكويت لإقاماتهم المنتهية، بالإضافة لاستيضاح موقف الموظفين المصريين الذين تم إنهاء خدماتهم من شركة الخطوط الجوية الكويتية.

وتواصلت السفيرة نبيلة مكرم مع الجهات المعنية في البلاد، حيث أوضحت تلك الجهات أن تجديد الإقامات ودفع الرسوم خلال هذه المرحلة سيتم إلكترونيًا، كما يمكن للشركات أن تسجل للموظفين والعاملين بها لتجديد إقامتهم.

وفيما يتعلق بموقف الموظفين المصريين الذين تم إنهاء خدماتهم بشركة الخطوط الجوية الكويتية، قالت السفيرة نبيلة مكرم إنها تواصلت مع المسؤولين المعنيين هناك، حيث أوضحت الشركة أنها صرفت لكل موظف بعد إنهاء خدماته مرتبات 3 أشهر بدون عمل، كما طالبت الشركة الموظفين بتقديم براءة ذمة من الكهرباء والهواتف والبنك وشركة الاتصالات، حتى يتم صرف مرتبات شهرين آخرين.

وأضافت وزيرة الهجرة أن مشكلة الموظفين المصريين الذين تم انتهاء خدماتهم من قبل الشركة، تكمن في أن البعض منهم قد حصل في وقت سابق على قروض من البنوك يتم سدادها على مدار عشر سنوات، وبعد انتهاء خدماتهم لن يتمكنوا من سداد هذه القروض كما أنهم لن يستطيعوا مغادرة الكويت لهذا السبب.

وتؤكد وزيرة الهجرة أن المسئولين المعنيين بشركة الخطوط الجوية الكويتية يعملون حاليا على بحث حل لموقف هؤلاء الموظفين، كما تم إبلاغهم بأن هناك تسهيلات سيقدمها البنك لمن يرغب في التفاوض بخصوص القروض.

أسماء المعامل المعتمدة لإجراء تحليل PCR في منطقة الصعيد

كما تلقت وزارة الهجرة استفسارات من العمالة المصرية استعدادا لعودتهم للكويت خلال الفترة المقبلة، طلبوا فيها معرفة أسماء المعامل المعتمدة لإجراء تحليل PCR في منطقة الصعيد تمهيدا لعودتهم، وعليه تُنشر وزارة الهجرة أسماء ١٣ معملاً لتحليل PCR، وجاءت المراكز كالتالي «أسوان – حميات أسوان»، «الأقصر – حميات الأقصر٢»، «قنا – حميات قنا»، «سوهاج – أخميم»، «أسيوط – صدر أسيوط»، «المنيا – حميات المنيا» «جراحات – سمالوط»، «بني سويف – جامعة بني سويف – المعامل المشتركة»، «الوادي الجديد – الخارجة العام، الداخلة العام»، «الفيوم – الفيوم العام».