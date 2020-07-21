سمو الأمير يتلقى برقية تهنئة من ملك البحرين بنجاح العملية الجراحية

تلقى حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه برقية تهنئة من أخيه صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين الشقيقة أعرب فيها عن خالص تهانيه بنجاح العملية الجراحية التي أجراها سموه رعاه الله متمنيا جلالته لسموه موفور الصحة والعافية ولدولة الكويت المزيد من التقدم والازدهار في ظل القيادة الحكيمة لسموه حفظه الله.

هذا وقد بعث حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه ببرقية شكر جوابية إلى أخيه صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين الشقيقة ضمنها سموه حفظه الله بالغ شكره وتقديره على ما أعرب عنه من فيض المشاعر الطيبة وصادق التمنيات متمنيا سموه لجلالته دوام الصحة والعافية ولمملكة البحرين وشعبها الشقيق كل الرقي والنماء في ظل قيادة جلالته الحكيمة.