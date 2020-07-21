«الجامعة»: استكمال التسجيل الإلكتروني لاختبارات القدرات الأكاديمية لطلبة الـ12 اعتباراً من الأحد المقبل

أعلن مكتب مساعد نائب مدير الجامعة للتقييم والقياس عن استئناف التسجيل لاختبارات القدرات الأكاديمية لطلبة الصف الثاني عشر اعتباراً من يوم الأحد الموافق 26/7/2020 حتى نهاية يوم الثلاثاء الموافق 4/8/2020، والتي ستعقد خلال الفترة من 5 إلى 19 سبتمبر 2020.

ودعا المكتب جميع طلبة الثانوية الراغبين في تقديم اختبارات القدرات الأكاديمية من الصف الثاني عشر أو ما يعادله وخريجي الثانوية العامة التسجيل من خلال الصفحة https://portal.ku.edu.kw/placement، وذلك باتباع الخطوات التالية:

– إدخال بيانات التسجيل .

– دفع رسوم « 5 د.ك » لكل اختبار بواسطة بطاقة السحب الآلي « k-net ».

ملاحظات هامة:

– على طلبة الصف الثاني عشر أو مايعادله وخريجي الثانوية العامة ممن لا تتوفر بياناتهم الشخصية في نظام التسجيل اتباع الارشادات المبينة تحت بند انشاء مستخدم جديد.

– تسجيل جميع الطلاب للاختبارات والتعديلات عليها سيتم من خلال نظام التسجيل الإلكتروني فقط.

– على الطلبة اتباع جميع الإرشادات الخاصة بيوم الاختبار والالتزام بها.

– أداء الطالب لاختبارات القدرات الأكاديمية لا يعني إمكانية قبوله بالجامعة.

– بالنسبة للطلبة الذين قاموا بالتسجيل مسبقا يرجى الدخول على الموقع الالكتروني للتأكد من أن التسجيل ما زال قائماً.

– حفاظاً منا على سلامتكم وتنفيذاً لقرار مجلس الوزراء بالتباعد الجسدي للحد من انتشار فايروس كورونا المستجد CPVID-19 سيتم اعلان مكان ويوم الاختبار المخصص بتاريخ 19/8/2020. لذا يرجى زيارة موقعنا الالكتروني اعتبارا من هذا التاريخ للتمكن من معرفة ومعرفة تفاصيل الاختبار «التاريخ – الموقع- التوقيت- البوابة» و طباعة بطاقة الدخول

– في حال وجود أي مشكلة يرجى التواصل من خلال الواتس اب على الأرقام الموضحة بالاعلان

للإستفسار:

من خلال الواتساب:

• مشاكل في التسجيل – 24983212

• الطلبة المسجلين مسبقا – 24987887

• للاستفسارات العامة – 24983642

• الشكاوي – 24987665

• الاحتياجات الخاصة – 24987605

• For inquiries in English- 24983214

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