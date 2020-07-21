وزير الداخلية يهنئ سمو الأمير بنجاح العملية الجراحية

رفع نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية أنس الصالح برقية تهنئة إلى حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه بمناسبة نجاح العملية الجراحية، هذا نصها:

“ببالغ الغبطة والسرور تلقينا نبأ نجاح العملية الجراحية التي أجريت لسموكم الكريم والتي تكللت بحمد الله وتوفيقه بالنجاح.

ويسعدني بالإصالة عن نفسي ونيابة عن جميع أبنائك منتسبي وزارة الداخلية أن ابعث لسموكم أسمى آيات التهاني والتبريكات ونسآله عز شأنه بأن يفيء على سموكم بموفور الصحة وتمام العافية، وأن يمن عليكم بالشفاء العاجل الذي لا يغادر سقما لتستمر مسيرة الخير والنماء بقيادة سموكم الكريم.

حفظ الله سموكم وكلأكم بعنايته ورعايته وأدام على وطننا أمنه واستقراره وازدهاره تحت قيادة سموكم الحكيمة والرشيدة”.