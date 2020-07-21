سمو الأمير يتلقى برقية تهنئة من ولي عهد البحرين بنجاح العملية الجراحية

تلقى حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه برقية تهنئة من أخيه صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء في مملكة البحرين الشقيقة أعرب فيها عن خالص تهانيه بنجاح العملية الجراحية التي أجراها سموه حفظه الله متمنيا لسموه موفور الصحة والعافية.

هذا وقد بعث سموه حفظه الله ببرقية شكر جوابية إلى سموه أعرب فيها عن خالص شكره على ما أبداه من مشاعر طيبة ودعاء صادق متمنيا سموه له دوام الصحة والعافية ولمملكة البحرين الشقيقة وشعبها الكريم المزيد من الرقي والازدهار في ظل القيادة الحكيمة لأخيه جلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين الشقيقة.