سمو الأمير يتلقى برقية تهنئة من ملك بوتان بنجاح العملية الجراحية

تلقى حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه برقية تهنئة من صاحب الجلالة الملك جيغمي كيزار نامجيل وانجشوك ملك مملكة بوتان الصديقة أعرب فيها عن خالص تهانيه بنجاح العملية الجراحية التي أجراها سموه رعاه الله متمنيا جلالته لسموه موفور الصحة والعافية ولدولة الكويت المزيد من الرقي والنماء في ظل القيادة الحكيمة لسموه حفظه الله.

هذا وقد بعث سموه حفظه الله ببرقية شكر جوابية إلى جلالته أعرب فيها عن بالغ شكره وتقديره على ما أبداه جلالته من مشاعر طيبة وتمنيات صادقة متمنيا سموه له موفور الصحة والعافية ولمملكة بوتان وشعبها الصديق كل التقدم والازدهار.