سمو الأمير يتلقى برقية تهنئة من الرئيس الجزائري بنجاح العملية الجراحية

تلقى حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه برقية تهنئة من أخيه فخامة الرئيس عبدالمجيد تبون رئيس الجمهورية الجزائرية الشقيقة أعرب فيها عن خالص تهانيه بنجاح العملية الجراحية التي أجراها سموه رعاه الله متمنيا فخامته لسموه موفور الصحة والعافية ولدولة الكويت المزيد من التقدم والنماء في ظل القيادة الحكيمة لسموه حفظه الله.

هذا وقد بعث سموه حفظه الله ببرقية شكر جوابية إلى فخامته أعرب فيها سموه عن بالغ شكره وتقديره على ما أبداه فخامته من طيب المشاعر وصادق الدعاء متمنيا سموه له موفور الصحة والعافية وللجمهورية الجزائرية الشقيقة وشعبها الكريم كل الرقي والازدهار.