الإعلامي الدكتور خالد الشطي لـ«الكويتية»: اقتحمت الإعلام من بوابة الإذاعة.. وسعيد بلقب «صوت المحتاجين»

متألق ومبدع في مجاله، شق طريق الإعلام منذ 15 عاما تقريبا، كان همه أن يحقق قفزة نوعية عالية في مسيرته الإعلامية التي بدأها كمقدم للبرامج في الإذاعة الكويتية في العام 89، رفقة أبرز نجوم التلفزيون مثل الفنان عبد الحسين عبدالرضا والفنانة حياة الفهد وعدد كبير من النجوم.

استطاع الأكاديمي، والمخرج ومقدم البرامج الإذاعة والتلفزيونية الإعلامي القدير، الدكتور خالد الشطي، أن يثبت نفسه بجدارة لفقت إليه الأنظار، فهو يتمتع بشخصية كارزمية دخلت عالم التقديم الإذاعي ثم التليفزيوني.

فللشطي قدر كبير من التميز والرصانة، أحبه الكويتيون لصدق إنتمائه الكويتي العروبي الأصيل، وهو يستحق أن يكون أحد الرموز الإعلامية المبدعة الأصيلة.

الكويتية التقت ابن الإذاعة الكويتية، وتحدث إليه بكل شفافية عن حياته المهنية، وعن ماضي الإعلام وحاضره ومستقبله، في السطور التالية:

اقتحمت المجال الإعلامي منذ 35 عاما تقريبا، وكان ذلك عبر بوابة الإذاعة الكويتية العريقة، رفقة عمالقة الفن، مثل الفنان عبدالحسين عبدالرضا، والفنانة حياة الفهد، ثم حدثت كارثة الغزو في العام 90، وتوقفت بسبب هذه الكارثة التي أثرت على كافة مناحي الحياة بالكويت، ومنها الإذاعة التي كنت أحد عناصرها.

أول برنامج لي بالإذاعة كان يحمل اسم دعوة للجميع، تلاه برنامج «لن ننساكم»، والذي كان هدفه تسليط الضوء على قضية الأسرى الكويتيين المتواجدين بالسجون العراقية.

البرنامج جاء بمبادرة كريمة من الشيخ سالم الصباح، ثم توالت البرامج لمدة تصل إلى 10 سنوات، حتى ظهرت المحطات الخاصة التي تعد إنطلاقة مختلفة عن غيرها.

يعد تلفزيون «الوطن» محطة مهمة في مسيرتي الإعلامية، إذ وضعت الخطة الكاملة لعمل محطة تكون متميزة ولها شكل وأسلوب خاص تلتف حوله الأسرة الكويتية وبالفعل ظهرت المحطة وكانت متميزة ولها تواجد على ساحة الإعلام الكويتي من كافة الجوانب سواء من جهة الطرح الإعلامي، أو خريطة البرامج على شاشة الوطن، ولله الحمد كنت سببا في ظهور أسماء إعلامية كثيرة تكون نواة في الإعلام الكويتي.

راودتني تقديم فكرة تكون جديدة على شاشات القنوات الكويتية، ترتبط بالسجون وما فيها وعالمها الخاص، الذي كانت تسمع الناس اسمه فقط ولا تعلم ما في داخله، وبالفعل بدأت تنفيذ الفكرة على أرض الواقع وتحاورت مع المساجين وأطلعت عن قرب على ما يدور في عقولهم بعد أن سلبت منهم الحرية وأصبحوا بين أربعة جدران وينفذون سنوات حبسهم وبالفعل ظهر البرنامج بعنوان «من داخل الزنزانة».

وفي هذا المقام اتذكر الفريق عبدالله المهنا، الذي دعمني بكل قوة بما يخدم فكرة البرنامج، وحرصه على إيصال فكرة البرنامج الى الناس، ويأخذ منها العظة إلى كل من هم بالخارج.

تفقدت السجن من الألف إلى الياء، ولا أنكر أن لحظات تسجيل البرنامج كانت قاسية ومؤلمة، لدرجة انني توقفت عن التصوير لأيام بغرض السفر للخارج، والهرب من هذا الجو الصعب، وهو ما حدث.

والحمد لله كان الحديث في هذه الفترة عن كيف لقناة خاصة الدخول إلى السجون والتصوير بداخلها وعرض ما فيها الذي كان يعد من المحرمات، والحمد لله كان النجاح حليفنا وحققنا نسب مشاهدة عالية ونجحت الفكرة.

لا يفوتني أن أذكر الأخ أحمد الفضلي، الذي استقبلني ورحب بي، وقالي بالحرف هذه محطتك «العدالة»، وسوي فيها اللى تبيه، وقدم كافة أنواع الدعم بغرض النجاح الذي هو هدفنا جميعا، فهذه «الشاشة إذا لم تحبك مسخرتك»، والحمد لقد شجعنا وقدمنا عامين متتاليين.

ثم قدمنا برنامج في رمضان اسمه «المغسل»، من إعدادي وتقديمي وفكرته دارت حول رحلة وفاة الفرد حتی دفنه، وساعدنا في الفكرة د. بسام الشطي، استاذ العقيدة في جامعة الكويت، والشيخ علي الحويلة، مسوول تجهيز الموت في المقبرة.

خلال أزمة «كورونا»، حدثت قصة ازعجتني، وكنت اتساءل كيف تحدث هذه القصة في «ديرة الخير» الكويت؟ وهي قصة الشاب «البدون المتزوج» من كويتية، ولا يجد مكانا يعيش فيه هو وأسرته، القصة عندما عرضت أحدثت ضجة كبيرة، وتلقيت وابلا من الاتصالات لمساعدة هذا الشخص هو وأسرته.

اتصلت بي وكيل وزارة الشوون هناء الهاجري، التي لم تتأخر واستطاعت أن تجد له مكانا لائقا لهذا الشخص وأسرته والحمد لله وفقنا في إنهاء هذه المشكلة.

مشكلة الناس في أزمة كورونا كانت صعبة وخاصة لمن فقد عمله وأحيانا مسکنه، فكنا كل يوم نجد حالات تمر بأزمات كبيرة كنت متاثراً جدا بها.

قدمنا مساعدات مادية وعينية والبرنامج إلى الحين مستمر وهو برنامج إنساني بالدرجة الأولى، وبفضل هذا البرنامج وتأثر الناس به وجدت الناس يلقبوني بـ«صوت المحتاجين» وسعيد بهذ اللقب، وإن شاء الله نكون عند حسن ظن الناس بنا ونتمني ألا نخذلهم ابدا.

وإذا ما تناولنا وضع الإعلام الخاص فهو قوي وفيه أوجه دعم وصرف أكثر من الحكومي الذي فيه نوعا من التقييد وللأسف يسير على وتيرة واحدة ولا يقدم جديد، كما أؤيد الإعلام الخاص غير الموجه الذي يطرح جميع القضايا بدون تقييد ولا توجیه وعلما بأن مساحة الطرح في الإعلام الخاص أكثر جرأة وأوسع وأكبر.

ومن خلال “الكويتية”، أعلن أن لدي فكرة برنامجين سيكون تصويرهما خارج الكويت، وأطمح من خلالهما في الخروج من المحلية إلى المحيط الإقليمي، ولدي أيضا عروض من قنوات خليجية خاصة متميزة سأفصح عنها التعاقد معها قريبا.

أرفض مصطلح «إعلامي»، فليس كل من يخرج للناس نصف ساعة يطلق عليه «الإعلامي»، لابد أن يكون دارسا ومر بسنوات خبرة تنقل موهبته.

ومن أروع البرامج التي قمت بإخراجها ضمن فريق العمل مع زميلي د. زهير العباد رئيس التحرير جريدة الكويتية، حيث قمنا بتنفيذ وإعداد وإخراج برنامج يعالج قضايا الناس، وهي فكرة لجريدة “الفجر الجديد”، وظل هذا البرنامج إلى يومنا هذا يحقق أعلى مشاهدة.