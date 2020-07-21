سمو الأمير يتلقى برقية تهنئة من الشيخ مبارك عبدالله الأحمد بنجاح العملية الجراحية

تلقى حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه برقية تهنئة من أخيه معالي الشيخ مبارك عبدالله الأحمد الصباح أعرب فيها عن خالص تهنئته بنجاح العملية الجراحية التي أجراها سموه والتي تكللت بفضل الله وتوفيقه بالنجاح متمنيا لسموه رعاه الله موفور الصحة ودوام العافية.

وقد بعث حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه ببرقية شكر جوابية لمعاليه ضمنها خالص شكره وتقديره على ما أعرب عنه معاليه من طيب المشاعر وصادق الدعاء متمنيا له دوام الصحة والعافية.