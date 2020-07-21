«الوطنية للتسهيلات والأمن» تبحث عودة التشغيل التجاري في المطار

بحثت اللجنة الوطنية للتسهيلات والأمن برئاسة رئيس الطيران المدني الشيخ سلمان صباح السالم الحمود الصباح، اليوم الثلاثاء، الخطة التشغيلية لإعادة الرحلات التجارية في مطار الكويت وفق الاشتراطات والإجراءات الوقائية المعتمدة من قبل السلطات الصحية.

واستعرضت اللجنة الوطنية في اجتماعها الذي عقد في المبنى الرئيسي للإدارة العامة للطيران المدني بحضور ممثلين من وزارة الدفاع ووزارة الداخلية ووزارة المالية والإدارة العامة للجمارك والإدارة العامة للإطفاء والطيران المدني، الاستراتيجية الوطنية لأمن الطيران المدني.

كما تطرقت اللجنة إلى التعاون المشترك على المستوى الإقليمي بين دولة الكويت والمنظمات الدولية في ما يتعلق بالتعامل مع جائحة فيروس “كوفيد 19”.