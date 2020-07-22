سمو الأمير يهنئ الرئيس المصري بذكرى ثورة يوليو

بعث حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه ببرقية تهنئة إلى أخيه فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية الشقيقة عبر فيها سموه حفظه الله عن خالص تهانيه بمناسبة ذكرى ثورة الثالث والعشرين من يوليو متمنيا سموه رعاه الله لفخامته موفور الصحة والعافية ولجمهورية مصر العربية الشقيقة وشعبها الكريم كل الرقي والازدهار وللعلاقات التاريخية والوطيدة بين البلدين الشقيقين المزيد من التطور والنماء.

وبعث سمو ولي العهد الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ببرقية تهنئة إلى أخيه فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية الشقيقة ضمنها سموه خالص تهانيه بمناسبة ذكرى ثورة الثالث والعشرين من يوليو متمنيا سموه لفخامته دوام الصحة والعافية.

كما بعث سمو الشيخ صباح خالد الحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء حفظه الله ببرقية تهنئة مماثلة.