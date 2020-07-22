الكويت تجدد اهمية تحمل «مجلس الامن» مسؤولياته لوقف الاعتداءات الاسرائيلية على فلسطين

جددت دولة الكويت تأكيد أهمية تحمل مجلس الأمن مسؤولياته “وبصورة عاجلة قبل فوات الأوان” لوقف الجرائم والاعتداءات الإسرائيلية على فلسطين.

جاء ذلك خلال كلمة دولة الكويت التي قدمها كتابيا مندوبها الدائم لدى الأمم المتحدة السفير منصور العتيبي مساء أمس الثلاثاء لجلسة مجلس الأمن مفتوحة النقاش حول الحالة في الشرق الأوسط بما في ذلك القضية الفلسطينية.

وشدد السفير العتيبي على ضرورة اتخاذ مجلس الامن موقف حازم لوقف الجرائم والاعتداءات الاسرائيلية مؤكدا “فلا بديل عن تحمل المجلس لمسؤولياته وبصورة عاجلة قبل فوات الأوان لأن الاحتلال واستباحة حقوق الشعب الفلسطيني لا يصنع السلام خاصة لاسيما في وقت يتفشى فيه وباء بات يفتك بالبشرية جمعاء”.

وأشارت إلى أن مجلس الامن يعقد جلسته المفتوحة ربع السنوية تحت بند الشرق الأوسط بما في ذلك القضية الفلسطينية حيث يواصل المجتمع الدولي اجتماعاته ومساعيه لمواجهة خطط إسرائيل القوة القائمة بالاحتلال حول ضم أراض في الضفة الغربية وفرض السيادة الإسرائيلية على مناطق غور الأردن وشمال البحر الميت.

وأوضح “مما لا شك فيه أن دولة الكويت والدول العربية كثفت من جهودها خلال الأشهر القليلة الماضية لمواجهة محاولات إسرائيل باستغلال انشغال العالم بمواجهة جائحة كورونا المستجد – كوفيد 19 وتجاهل التوجه الإنساني والعالمي لوقف العدوان والحرب والحصار في هذه الظروف الإنسانية العصيبة”.

واضاف ان مجلس جامعة الدول العربية على المستوى الوزاري اكد في شهر ابريل الماضي ان اقدام حكومة الاحتلال الإسرائيلي على تنفيذ تلك المخططات يمثل جريمة حرب جديدة تضاف الى السجل الإسرائيلي الحافل بالجرائم الغاشمة بحق الشعب الفلسطيني والانتهاكات الفاضحة لميثاق وقرارات الأمم المتحدة والقانون الدولي.

وتابع “شهدنا ايضا إدانة المجتمع الدولي لتلك الخطط الإسرائيلية التي تقوض الجهود الدولية الهادفة الى إحلال السلام العادل وتجلى ذلك في مواقف غالبية الدول الأعضاء في مجلس الامن خلال الشهر الماضي على المستوى الوزاري عندما تم تحذير إسرائيل من تنفيذ خطط الضم وتذكيرها بانتهاكاتها للقانون الدولي”.

وبين السفير العتيبي أن عدم تنفيذ إسرائيل القوة القائمة بالاحتلال لخطط الضم في الأول من شهر يوليو لا يعني بأي حال من الأحوال تراجعها عن تلك الخطة.

واكد “ندرك بأن ما تسعى إليه إسرائيل هو تكريس الاحتلال عبر مواصلة أنشطتها وسياساتها غير القانونية في توسيع وبناء وإقامة الالاف من الوحدات الاستيطانية وضم الأراضي بانتهاك صريح للقرار 2334 ومنع إقامة دولة فلسطينية مستقلة متصلة وقابلة للحياة والاستمرار وذات سيادة مستقلة”.

كما شدد على أن اسرائيل لن تتوانى في استغلال أي ظرف او أزمة عالمية لتنفيذ اعتداءاتها السافرة ضد الشعب الفلسطيني الامر الذي يتطلب تفعيل الاليات الدولية والسياسية والقانونية لضمان مساءلة إسرائيل ومحاسبتها عن استمرار انتهاكاتها المستمرة لحقوق الشعب الفلسطيني المصانة بموجب القوانين الدولية.

وأشار إلى اهمية وقف حملات الاعتقالات التعسفية وهدم المباني الفلسطينية وتدمير الممتلكات والاستيلاء عليها والتهجير القسري للمدنيين وسقوط الضحايا منهم بسبب جرائم المستوطنين وتشديد الحصار المفروض على غزة منذ حوالي 13 عاما والاعتداءات المتكررة على الأماكن المقدسة الإسلامية والمسيحية.

واكد كذلك ضرورة عدم تقويض عمل وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين «اونروا» لافتا إلى امعان اسرائيل في اتخاذ القرارات الأحادية غير القانونية كتجميد جزء من عائدات الضرائب الفلسطينية والشروع في إجراءات تهدف الى تغيير طابع ووضع مدينة القدس التاريخي وتركيبتها الديموغرافية.

وجدد السفير العتيبي تمسك دولة الكويت بالموقف العربي والإسلامي والدولي الذي يؤكد ان السلام هو الخيار الاستراتيجي وأن الحل الدائم والشامل والعادل يقوم على حل الدولتين وفقا للمرجعيات المتفق عليها.

واضاف ان تلك المرجعيات تتمثل في قرارات مجلس الامن ذات الصلة ومبدأ الأرض مقابل السلام وخارطة الطريق ومبادرة السلام العربية وبما يؤدي الى حصول الشعب الفلسطيني على كامل حقوقه السياسية المشروعة وإقامة دولته المستقلة على أرضه وعاصمتها القدس الشريف.