«الخطوط الكويتية» تجري المسحات الطبية لموظفيها

في إطار حرصها على صحة وسلامة موظفيها، أجرت شركة الخطوط الجوية الكويتية بالتنسيق والتعاون مع ادارة الصحة العامة في وزارة الصحة، المسحات الطبية لفيروس كورونا المستجد «كوفيد 19» للموظفين في مبنى الشركة الرئيسي، وذلك للتأكد من خلو موظفي الشركة من فيروس كورونا وسلامتهم أثناء مزاولتهم أعمالهم اليومية.

وفي هذا الشأن، قال مدير دائرة العلاقات العامة والإعلام في الخطوط الجوية الكويتية فايز العنزي: “يأتي هذا التعاون والتنسيق مع وزارة الصحة، ضمن جهود الخطوط الجوية الكويتية للحفاظ على سلامة وصحة موظفيها وتأكيد خلوهم من فيروس كورونا المستجد، حيث قامت الشركة بتسهيل اجراءات فريق ادارة الصحة العامة في وزارة الصحة لأخذ المسحات الطبية من كافة قطاعات الشركة، كما أشاد المسؤولين في إدارة الصحة العامة على الجهود المبذولة في حسن تنظيم وسير اجراء المسحات الطبية للموظفين”.

وأضاف العنزي: ” تقوم الخطوط الجوية الكويتية باتخاذ كافة الاجراءات الاحترازية للموظفين يومياً مثل قياس درجة الحرارة عند بوابة الدخول والالتزام بارتداء الكمامات والقفازات اضافة إلى وضع اللوحات الارشادية والتي تحث على ضرورة الالتزام بالتباعد الجسدي بين الموظفين، وذلك سعياً من الشركة للحفاظ على صحة موظفيها تجنباً للإصابة بفيروس كورونا المستجد ” كوفيد 19″.

وأوضح أن الخطوط الجوية الكويتية تلتزم بتعليمات مجلس الوزراء والسلطات الصحية في البلاد، بأن لا تزيد نسبة موظفيها الذين يمارسون الاعمال اليومية بمعدل لايزيد عن 30 % من الموظفين، حيث تحرص الشركة على تنفيذ الارشادات والاجراءات الاحترازية التي أوصت بها السلطات الصحية تمهيداً للعودة تدريجياً إلى الحياة الطبيعية في البلاد واستكمال باقي المراحل وصولاً إلى المرحلة الخامسة ، كما ان الخطوط الجوية الكويتية على أتم الاستعداد في البدء بانطلاق رحلاتها التجارية اعتباراً من الاول من أغسطس 2020 ، اضافة إلى التزامها بكافة القرارات والقوانين التي تصدر من قبل مجلس الوزراء الموقر.

واشار إلى أن الخطوط الجوية الكويتية كانت وما زالت لها دور بارز في أزمة جائحة كورونا بالتعاون مع الجهات المعنية، حيث قامت خلال الازمة بتوفير طائرات الشحن لجلب المستلزمات والمعدات الطبية من الخارج وذلك سعياً منها لدعم القطاع الصحي في البلاد الامر الذي يبرز دورها الوطني في خدمة الكويت وشعبها الكريم.

وتقدم العنزي بخالص الشكر والتقدير للمسؤولين في إدارة الصحة العامة على جهودهم المبذولة في إجراء المسحات الطبية للعاملين مثمناً دورهم الملموس في خدمة الوطن والمواطنين والمقيمين أثناء جائحة كورونا.