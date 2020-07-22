رفع ونقل 855 م3 من الأنقاض والمخلفات بمنطقة الشويخ الصحية

كشفت إدارة العلاقات العامة في بلدية الكويت عن قيام إدارة السلامة بفرع بلدية محافظة العاصمة بتنفيذ حملات لترحيل أنقاض ومخلفات مجهولة المصدر بمنطقة الشويخ الصحية بجانب مستشفى البحر للعيون من منطلق حرصها على نظافة مواقع العمل وما يحيط بها للتأكد من نظافتها من خلال رفع المخلفات وإزالة الأنقاض وذلك بالتنسيق ومساهمة إحدى الشركات.

وفي هذا السياق، أوضح مدير إدارة السلامة بفرع بلدية العاصمة م. طارق العدواني أن الجهاز الإشرافي بالإدارة قام ببتنفيذ جولة ميدانية بالتنسيق ومساهمة إحدى الشركات لترحيل المخلفات والأنقاض المجهولة المصدر بمنطقة الشويخ الصحية بجانب مستشفى البحر للعيون، مشيرا في هذا الخصوص إلى إنه قد تم وضع خطه زمنية لنقل المخلفات والأنقاض.

واشار إلى أن الجولة التي نفذها الجهاز الإشرافي تطبيقا للخطه التي تم وضعها بدأت برفع ونقل 855 م3 من الأنقاض والمخلفات وتم ترحيلها إلى مواقع المرادم المخصصة لها من قبل البلدية.

ولفت العدواني إلى مواصلة العمل في الموقع لإستكمال إزالة جميع المخلفات والأنقاض وتنظيفه تماما.