«القوى العاملة»: مسحات عشوائية لموظفي الهيئة

أجرت الهيئة العامة للقوى العاملة بالتنسيق مع وزارة الصحة، اليوم الاربعاء، عدداً من المسحات العشوائية لقيادي الهيئة وموظفيها، حيث أجريت المسحات لعدد من الموظفين العاملين بجميع الإدارات التابعة للقوى العاملة الذين توافدوا إلى مسرح الهيئة.

وقالت الهيئة إن هذا الإجراء يأتي حرصا على سلامة موظفيها من الإصابة أو نقل العدوى في مقر عملهم.

وحرصت اللجنة على تطبيق التباعد بين الراغبين في الفحص خلال توافد القياديين والموظفين، مما ساهم بالسير بالإجراءات بالسهولة والسرعة الممكنة ولأكبر عدد ممكن من الراغبين بالفحص.