«البلدي» يختار أعضاء لجانه الـ12.. بالتزكية والانتخاب

اختار المجلس البلدي الكويتي اليوم الاربعاء في جلسته غير العادية برئاسة أسامة العتيبي أعضاء اللجان البالغ عددها 12 لجنة وذلك عن طريق التزكية والانتخاب.

وزكى المجلس لجنة محافظة العاصمة برئاسة عبدالعزيز المعجل ومقررها عبدالوهاب بورسلي فيما زكى لرئاسة لجنة محافظة حولي عبدالله الرومي وعبدالعزيز المعجل مقررا لها.

كما زكى المجلس لجنة محافظة الأحمدي برئاسة حمدي العازمي ومقررها الدكتور علي ساير فيما زكى عبدالوهاب بورسلي رئيسا للجنة محافظة «مبارك الكبير» وحمدي العازمي مقررا لها في حين تم تزكية حمود العنزي رئيسا للجنة محافظة الجهراء وفهيد المويزري مقررا لها.

وقام المجلس بتزكية محمد الرقيب رئيسا للجنة محافظة الفروانية فيما زكى فهيد المويزري مقررا لها.

وزكى المجلس للجنة الفنية الدكتور علي ساير رئيسا وعبدالعزيز المعجل مقررا فيما زكى فهيد المويزري رئيسا للجنة القانونية والمالية وعبدالعزيز المعجل مقررا في حين زكى حمود العنزي رئيسا للجنة الاصلاح والتطوير ومحمد الرقيب مقررا.

وانتخب المجلس حمدي العازمي رئيسا للجنة الاعتراضات والشكاوي وحمود العنزي مقررا لها كما انتخب حمود العنزي رئيسا للجنة مزاولة المهن الهندسية وعبدالوهاب بورسلي مقررا لها فيما انتخب عبدالله الرومي رئيسا للجنة البيئية وحمود العنزي مقررا.