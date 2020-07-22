الحرس الوطني و«البترول الوطنية» يبحثان تعزيز التعاون المستقبلي

بحث وكيل الحرس الوطني الكويتي الفريق الركن مهندس هاشم الرفاعي في مكتبه مع كل من نائب الرئيس التنفيذي لشركة البترول الوطنية الكويتية عبدالعزيز الدعيج ومدير أمن الإطفاء بالشركة عبدالله العجمي تعزيز التعاون المستقبلي بين الجانبين.

وذكر بيان صحفي صادر عن الحرس الوطني اليوم الأربعاء أن الفريق الرفاعي أكد خلال اللقاء أن توجيهات القيادة الكريمة تشدد على تسخير كل إمكانيات الحرس الوطني في تقديم الدعم للجهات الحكومية في الحالات الطارئة والأزمات والكوارث وتأمين المواقع الحيوية.

وأشار إلى أن منتسبي الحرس الوطني يؤدون واجباتهم وفقا للدور الأصيل للحرس الوطني في تأمين منشآت الدولة ومساندة الجهات والمؤسسات الحكومية في مختلف المجالات.

ونقل الرفاعي للضيوف تحيات القيادة العليا للحرس الوطني ممثلة في سمو الشيخ سالم العلي الصباح رئيس الحرس الوطني والشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح نائب رئيس الحرس الوطني.

وتوجه بالشكر للمسؤولين في شركة البترول الوطنية على هذه البادرة الكريمة التي تسهم في تعزيز التعاون المستقبلي بين الجانبين في مختلف المجالات وتحقيق التكامل في مواجهة الأزمات وحالات الطوارئ والحفاظ على المواقع الحيوية والهامة وحماية مقدرات الدولة.

من جانبه، أكد نائب الرئيس التنفيذي لشركة البترول الوطنية الكويتية عبدالعزيز الدعيج وفق البيان سعي الشركة لتعزيز التعاون مع الحرس الوطني في مختلف المجالات مشيدا في الوقت ذاته بإتقان منتسبي الحرس لأعمالهم في كافة المجالات والتي تلقى دائما الإشادة والتقدير.

وتوجه بالشكر والتقدير لجهود الحرس الوطني في إسناد الشركة في تنفيذ المهام الفنية والمشاركة الفعالة في إطفاء عدد من الحرائق في البلاد.

وحضر اللقاء المعاون للعمليات والتدريب اللواء الركن فالح شجاع والمعاون للاسناد الإداري بالتكليف العميد مهندس عصام نايف ورئيس فرع الإطفاء العقيد مهندس بطي محمد.