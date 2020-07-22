«التربية» تصدر قراراً باستكمال الفصل الدراسي الثاني للعام الدراسي 2019 / 2020 للمرحلة الثانوية

– دوام جميع العاملين في «المرحلة الثانوية» والوظائف الإشرافية والهيئة التعليمية والإدارية سيكون بالمدارس

أصدر وكيل وزارة التربية بالإنابة الدكتور بدر بجاد المطيري قراراً بشأن استكمال الفصل الدراسي الثاني للعام الدراسي 2019 / 2020 للمرحلة الثانوية، وبدء العام الدراسي 2020 / 2021 لجميع المراحل.

ونوهت وزارة التربية، أن دوام جميع العاملين في المرحلة الثانوية والوظائف الإشرافية والهيئة التعليمية والإدارية سيكون في المدارس، وكذلك الموجهين الفنيين، مع الإلتزام بالإجراءات الوقائية والصحية والنسب المقدرة من ديوان الخدمة المدنية حسب كل مرحلة من المراحل الخمسة للعودة التدريجية للحياة الطبيعية.

وأوضحت الوزارة، أن دوام العاملين في المدارس خلال الفترة المقبلة يرجع إلى ضرورة الإنتهاء من تقاييم الكفاءة المرتبطة بإجراءات الترفيع الوظيفي والعلاوات والترقيات والأعمال الممتازة، بالإضافة إلى عملية النقل المرحلي للطلبة، وكذلك إتاحة الفرصة لتدريب الهيئة التعليمية على استخدام البوابة التعليمية تمهيداً لبدء العام الدراسي 2020 / 2021.

جدير بالذكر أن المسؤول المباشر «مدير المدرسة» هو من يحدد نسبة العاملين في المدرسة حسب المراحل الخمسة مع الالتزام بتعليمات الديوان من حيث حالات الإعفاء.