«الجامعة» تعتمد «التعليم عن بعد» عند تعذر الدراسة التقليدية

عقد مجلس جامعة الكويت أمس اجتماعا برئاسة مدير جامعة الكويت بالإنابة الأستاذ الدكتور أ. د. فايز عايد الظفيري، لاستكمال جدول أعمال الاجتماع السابق رقم «2/2020» والذي عقد بتاريخ 15يوليو 2020، وذلك بحضور أعضاء مجلس الجامعة بقاعة مجلس الجامعة في الحرم الجامعي بالخالدية.

وفي هذا الصدد، أفاد أمين عام الجامعة الدكتور مثنى الرفاعي بأن مجلس الجامعة قد ناقش خلال الاجتماع عدداً من البنود المدرجة على جدول الأعمال، حيث وافق المجلس على مقترح لجنة نظام التعليم عن بعد بشأن لائحة التعليم عن بعد عند تعذر الدراسة التقليدية بجامعة الكويت.

وأشار د. الرفاعي إلى أن مجلس الجامعة قد وافق على اقتراح مكتب نائب مدير الجامعة للشؤون العلمية في شأن تمديد الإعلان السابق لوظيفة” معيد بعثة” للعام الجامعي «2020/2019»، نظرا لظروف جائحة فيروس كورونا.

وأضاف د الرفاعي بأن المجلس قد اطلع على عدد من الاقتراحات المقدمة من جمعية أعضاء هيئة التدريس، وكان قرار المجلس على النحو التالي:

«أ». تمت الموافقة على مقترح رفع سن التقاعد للمدرسين المساعدين ومدرسي اللغات بالجامعة من «65» عاما إلى «75» عاما، على أن تتم إعادة مخاطبة إدارة الفتوى والتشريع في ضوء صدور قانون الجامعات الحكومية رقم 76 لسنة 2019.

«ب». تمت الموافقة على مقترح إلغاء شرط الحصول على تقرير ممتاز من آخر سنتين للتمتع بمكافأة نهاية الخدمة لأعضاء الهيئة الأكاديمية المساندة، مع مخاطبة الجهات المعنية.

«ج». تمت الموافقة على مقترح مكافأة نهاية الخدمة لأعضاء هيئة التدريس الذين أمضوا أكثر من «30» عاما في الخدمة ومازالوا مستمرين في عملهم، مع مخاطبة الجهات المعنية.

«د». تمت الموافقة على مقترح إمكانية تطبيق القانون رقم «86» لسنة «2017» على أعضاء هيئة التدريس والهيئة الأكاديمية المساندة المعاقين أو من يقوم برعاية معاق، مع مخاطبة الجهات المعنية.

وأشار د. الرفاعي إلى أن مجلس الجامعة قد وافق على اقتراح ترقية الدكتور صالح احميد العلي من كلية الشريعة والدراسات الإسلامية – قسم الفقه المقارن والسياسة الشرعية إلى درجة أستاذ.