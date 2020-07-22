«التأمينات»: جميع خدماتنا تقدم مجانا

أعلنت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية أنها تستقبل يوميا أكثر من 1800 مراجع بمبناها الرئيسي وفرعيها في منطقتي العارضية وجنوب السرة مؤكدة أن كل خدماتها المقدمة للمواطنين “مجانية” ودون رسوم بما فيها حجز المواعيد.

وأكد نائب المدير العام للشؤون التأمينية بالمؤسسة خالد الفضالة لوكالة الأنباء الكويتية اليوم الأربعاء أن ما يتم تداوله بوسائل التواصل الاجتماعي بأن المراجعين الذين لم يتمكنوا من حجز موعد للمراجعة يمكنهم أخذ الموعد من أحد أفراد الشركة المختصة بأمن المؤسسة مقابل مبلغ مالي “غير صحيح إطلاقا”.

ودعا الفضالة المواطنين إلى تحري الدقة في نشر الأخبار واستقاء المعلومات من الجهات الرسمية عبر حساباتها في وسائل التواصل الاجتماعي.

وأوضح أن نظام حجز المواعيد المسبق يتم إلكترونيا عبر موقع المؤسسة الرسمي مبينا أن الموقع مرتبط بطاقة عمل استيعابية لا تتجاوز 30 في المئة من الموظفين وفي حدود أربع ساعات عمل يوميا وفقا لقرارات مجلس الوزراء في هذه المرحلة.

وأضاف أنه لذلك السبب لا يتعدى عدد المراجعين في اليوم الواحد 1800 مراجع لافتا إلى أن المؤسسة تحتفظ بحقها القانوني تجاه ما تم نشره بهذا الخصوص.

وذكر أنه يمكن للمراجع حجز موعد للخدمات غير المتوفرة إلكترونيا من خلال نظام حجز المواعيد عبر موقع الرسمي للمؤسسة مشيرا إلى أن المؤسسة وفرت 37 خدمة إلكترونية عبر تطبيقها «ذخر» وموقعها الرسمي.

وأفاد أنه يمكن للمراجع حجز الموعد المسبق للخدمات غير المتوفرة إلكترونيا بالدخول للموقع الرسمي للمؤسسة واختيار الخدمة المطلوبة والفرع وإدخال البيانات ومن ثم سيتم إرسال رسالة بتفاصيل الحجز إلى بريده الإلكتروني وهاتفه النقال.

وقال الفضالة إن المؤسسة ستقوم خلال الأيام القليلة المقبلة بإضافة فرعها الكائن في منطقة «فهد الأحمد» بنظام حجز المواعيد لإعادة استقبال المراجعين فيه.

وأوضح أنه تسهيلا من المؤسسة على كبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة فإنه يمكنهم الاتصال مباشرة بالأرقام الخاصة بهم لحجز المواعيد ومراجعة المؤسسة بفرع جنوب السرة المخصص لهم وهي «22995616/22995626/22995608/22995609».

وأشار الى أنه يمكن للمراجع تعديل حجزه من خلال الموقع الرسمي للمؤسسة واختيار الفرع الذي يرغب بزيارته مشيرا إلى أن ذلك يأتي حرصا من المؤسسة على تقديم أفضل الخدمات للمواطنين وتيسيرا لهم لإنجاز معاملاتهم بأسرع وقت.