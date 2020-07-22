سمو الأمير يتلقى برقية من رئيس الجمهورية القيرغيزية للاطمئنان على صحة سموه

تلقى حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه برقية من فخامة الرئيس سورونباي جينبيكوف رئيس الجمهورية القيرغيزية الصديقة اطمأن خلالها على صحة سموه حفظه الله متمنيا فخامته لسموه تمام العافية ولدولة الكويت المزيد من التقدم والازدهار.

هذا وقد بعث حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه ببرقية شكر جوابية إلى فخامته أعرب فيها عن بالغ شكره وتقديره على ما أبداه من فيض المشاعر الطيبة وتمنيات صادقة متمنيا سموه لفخامته موفور الصحة والعافية.