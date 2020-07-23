بلدية «مبارك الكبير»: إصدار 66 ترخيصا جديدا وتجديد لإعلانات سيارات وتراخيص صحية 

كشفت ادارة العلاقات العامة في بلدية الكويت عن قيام ادارة تراخيص الخدمات البلدية بفرع بلدية محافظة مبارك الكبير إصدار تراخيص جديدة وتجديد 66 إعلانا لسيارات وتراخيص صحية خلال الفترة من 5/7/2020 حتى 16/7/200 عن طريق حجز المواعيد إلكترونيا تسهيلا على المواطنين والمقيمين من مراجعة الإدارة وتجاشيا لعدوى إنتشار فيروس كورونا تنفيذا لتوجيهات الإدارة العليا في البلدية وتعليمات وزارة الصحة .

وفي هذا السياق، أوضح مدير إدارة تراخيص الخدمات البلدية بفرع بلدية المحافظة طلال العقاب بأن الإدارة قامت بإصدار تراخيص جديدة وتجديد 49 إعلان لمركبات ذلك بعد الكشف على 108 سيارة فضلا عن إصدار تراخيص جديدة وتجديد 17 ترخيص صحي .

ومن جانبها دعت إدارة العلاقات العامة المواطنين والمقيمين الإتصال على الخط الساخن 139 الذي يعمل على مدار الساعة أو التواصل عبر حسابات البلدية @kuwmun بمواقع التواصل الاجتماعي أو عبر الواتس أب 24727732 في حال وجود أي شكوى تتعلق بالبلدية .