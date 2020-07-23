سمو نائب الأمير وولي العهد يتلقى اتصالا من نائب رئيس الوزراء العماني للاطمئنان على صحة سمو الأمير

تلقى سمو نائب الأمير وولي العهد الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح حفظه الله صباح اليوم اتصالا هاتفيا من أخيه صاحب السمو السيد فهد بن محمود آل سعيد نائب رئيس مجلس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء بسلطنة عمان الشقيقة اطمأن خلاله على صحة أخيه حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه متمنيا لأخيه حضرة صاحب السمو أمير البلاد رعاه الله دوام الصحة وموفور العافية.

هذا وقد أعرب سمو نائب الأمير وولي العهد حفظه الله عن بالغ شكره لأخيه صاحب السمو السيد فهد بن محمود آل سعيد نائب رئيس مجلس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء بسلطنة عمان الشقيقة مقدرا سموه هذا التواصل الأخوي الذي يجسد عمق أواصر العلاقات التاريخية والوطيدة بين البلدين والشعبين الشقيقين متمنيا له موفور الصحة والعافية.