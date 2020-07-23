عمادي: «الأوقاف» تنظم الملتقى الافتراضي الأول.. 28 الجاري

أعلن وكيل وزارة الأوقاف، فريد عمادي، أن الوزارة ستقيم يومي 28 و29 الجاري الملتقى الافتراضي الأول عبر برنامج zoom، بعنوان “استراتيجية التعلم الإلكتروني في وزارة الأوقاف”.

وأوضح عمادي، في تصريح صحافي، أن “الوزارة حققت نجاحاً كبيراً في شهر رمضان الفائت، بعد تقديم برامجها عبر تطبيق المركز الرمضاني الإلكتروني وتطبيق «زوم»، إذ قدمت من خلالهما العديد من البرامج والأنشطة المتنوعة، ما جعلها تستمر في برامجها هذا العام، رغم تفشي جائحة كورونا، وكانت هناك مشاركة واسعة من الجمهور في مختلف البرامج”.

وأشار إلى أن “هذا النجاح دفعنا للاستمرار على النهج ذاته، لاسيما في ظل استمرار أزمة كورونا، والاستفادة من التكنولوجيا الحديثة في إقامة الملتقيات”، منوها بأن “الملتقى المزمع إقامته نهاية الشهر الجاري هو الأول من نوعه الذي يقام عن بُعد، وبذلك تكون وزارة الأوقاف سبَّاقة في استخدام التطبيقات ووسائل التواصل الاجتماعي المختلفة في إقامة الملتقيات الكبيرة، وبمشاركة واسعة من المتخصصين”.

ولفت عمادي إلى أن “الملتقى الافتراضي الذي سينظمه قطاع شؤون القرآن الكريم والدراسات الإسلامية، يهدف إلى التعريف بالتعلم الإلكتروني، وبيان أهميته، ومميزاته، وخصائصه، ومبرراته، ونشر ثقافة التعلم الإلكتروني بين المعلمين والمحفظين والإداريين والمتعلمين وأولياء الأمور، والتأكيد على أهمية التعلم الإلكتروني، كإجراء بديل عن التعليم المباشر في الظروف الطارئة وموازٍ له في الأحوال العادية، فضلا عن الوقوف على مدى فاعلية التعلم الإلكتروني في ضمان استمرار العملية التعليمية عند تعذر التعليم المباشر، والتعرف على أهم التجارب الناجحة في استخدام التعلم الإلكتروني، إضافة إلى إبراز أهم التحديات التي تواجه التعلم في المراكز التابعة لإدارات الدراسات الإسلامية وعلوم القرآن، وغيرها من الأهداف”.

وبيَّن أن “الفئة المستهدفة من هذا الملتقى الافتراضي، هم الهيئة التعليمية والمحفظون في قطاع شؤون القرآن الكريم والدراسات الإسلامية”، متمنياً أن “تعود الفائدة على الجميع من أجل تحقيق الأهداف التي من أجلها تمَّت إقامة هذا الملتقى”.