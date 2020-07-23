سمو نائب الأمير وولي العهد يتلقى اتصالا من سلطان عمان.. للاطمئنان على صحة سمو الأمير

تلقى سمو نائب الأمير وولي العهد الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ظهر اليوم اتصالا هاتفيا من أخيه صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم سلطان عمان الشقيقة اطمأن خلاله على صحة أخيه حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه متمنيا لأخيه حضرة صاحب السمو أمير البلاد رعاه الله دوام الصحة وموفور العافية.

وقد أعرب سمو نائب الأمير وولي العهد حفظه الله عن بالغ شكره وتقديره لأخيه صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم سلطان عمان الشقيقة على ما عبر عنه من طيب المشاعر وصادق الدعاء مقدرا سموه هذا التواصل الأخوي الذي يعكس عمق أواصر العلاقات التاريخية والوطيدة التي تربط البلدين والشعبين الشقيقين ومتمنيا لجلالته موفور الصحة وتمام العافية وللشعب العماني الشقيق كل الرفعة والازدهار.