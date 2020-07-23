«السكنية» تستقبل المواطنين في 3 فروع على فترتين

أعلنت المؤسسة العامة للرعاية السكنية، عن بدء استقبال المواطنين وانجاز معاملاتهم لدى المؤسسة، من خلال تشغيل أفرعها خلال الفترة المسائية.

وبينت المؤسسة في بيان لها أن وزير الأشغال العامة وزير الدولة لشئون الإسكان الدكتورة رنا الفارس وجهت بعمل إدارة خدمة المواطن في المؤسسة العامة للرعاية السكنية وأفرعها التابعة لها على استقبال المواطنين لإنجاز معاملاتهم، من فتح طلب اسكان وتخصيص وغيرها من المعاملات الاسكانية، بدءا من فرع الجهراء خلال الفترة الصباحية، وفترتين صباحية ومسائية في فرعي الحكومة مول ببرج التحرير ومقسم القرين.

وأشارت المؤسسة العامة للرعاية السكنية، الى ضرورة الحجز المسبق للمواعيد من خلال منصة «متى» الإلكترونية بالتعاون مع الجهاز المركزي لتكنولوجيا المعلومات، لتنظيم عملية استقبال المواطنين في ظل الظروف الحالية.

وأكدت المؤسسة العامة للرعاية السكنية حرصها البالغ على توفير الوقت والجهد على المواطنين في انجاز معاملاتهم، وحفاظا على سلامتهم في تطبيق الاشتراطات الصحية التي اقرتها السلطات الصحية، مع ضرورة الالتزام بلبس الكمام والقفاز وتعقيم اليدين، لمنع الاصابة بفيروس كورونا المستجد.

يذكر أن المؤسسة توفر كافة الخدمات الإلكترونية للمواطنين لإنجاز جميع معاملاتهم، وهي متاحة على موقع المؤسسة www.pahw.gov.kw، ويتم التعامل معها وفق الاجراءات واللوائح الرسمية.