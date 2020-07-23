سمو نائب الأمير وولي العهد يبعث ببرقية تهنئة إلى خادم الحرمين الشريفين بنجاح العملية الجراحية

بعث سمو نائب الأمير وولي العهد الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ببرقية تهنئة إلى أخيه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ملك المملكة العربية السعودية الشقيقة ضمنها تحيات أخيه حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه وتهنئته لأخيه خادم الحرمين الشريفين بنجاح العملية الجراحية التي أجراها لاستئصال المرارة سائلا سموه المولى تعالى أن يديم عليه موفور الصحة والعافية.

كما أعرب فيها سموه عن خالص تهنئته لأخيه خادم الحرمين الشريفين بنجاح العملية الجراحية التي أجراها مبتهلا سموه إلى الباري عز وجل أن يديم عليه موفور الصحة والعافية.

كما بعث سمو الشيخ صباح خالد الحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء ببرقية تهنئة مماثلة.