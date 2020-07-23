«الطيران المدني»: إلزام شركات الطيران ومكاتب السفر برد قيمة الحجوزات الملغاة كاملة

أصدرت الإدارة العامة للطيران المدني تعميما إلى جميع شركات الطيران ووكالات السفر والسياحة العاملة في دولة الكويت، جاء فيه:

“أنه من منطلق الحفاظ على حقوق المسافرين الذين ألغيت رحلاتهم وحجوزاتهم بسبب إغلاق مطار الكويت الدولي لتفشي جائحة كورونا «كوفيد-19»، واستناداً إلى المادة «12» للفقرة «ج» من القرار الوزاري رقم «6» لسنة 2011م بشأن إصدار اللائحة التنفيذية للمرسوم بالقانون رقم «31» لسنة 1987م في شأن تنظيم سوق النقل الجوي في دولة الكويت، فإنه يحق للمسافر طلب استرجاع قيمة تذاكر السفر وحجوزات الفنادق والخدمات السياحية الأخرى التي ألغيت من تاريخ 14 مارس 2020م إلى تاريخ 31 يوليو 2020م بغض النظر عن شروط الحجز «مسترجعة أو غير مسترجعة» دون استقطاع أي مبلغ منها”.

وأكدت «الطيران المدني»، أنه يحق للمسافر طلب استرجاع المبلغ نقداً أو من خلال البطاقة الائتمانية أو ليكون رصيدا متاحا له لمدة سنة من تاريخ هذا التعميم، وذلك حسب رغبة المسافر، على ان تُمنح شركات الطيران ووكالات السفر والسياحة مهلة أقصاها نهاية عمل يوم 30 سبتمبر 2020م.