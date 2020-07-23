«الخدمة المدنية»: رفع نسبة العاملين في الجهات الحكومية بما لا يزيد عن 50 %

– استمرار كافة حالات الإعفاء من الدوام عدا حالة من بلغ سنه 55 عاما فيتم إعادتهم للعمل

أصدر ديوان الخدمة المدنية، اليوم الخميس بيانا بشأن الانتقال إلى المرحلة الثالثة من مراحل العودة التدريجـية للحياة الطبيعية اعتباراً من يوم الثلاثاء الموافق 2020/7/28، بناءً على قرار مجلس الوزراء، جاء فيه:

“بناء على قرار مجلس الوزراء الموقر بالانتقال إلى المرحلة الثالثة من مراحل العودة التدريجية للحياة الطبيعية اعتبارا من يوم الثلاثاء الموافق 2020/7/28، فإن ديوان الخدمة المدنية يود التنويه لكافة الجهات الحكومية بالآتي:

– البدء اعتبارا من يوم الثلاثاء الموافق 2020/7/28 في تنفيذ المرحلة الثانية من العودة التدريجية للعمل الواردة بدليل سياسات وإجراءات وقواعد العودة التدريجية للعمل

– رفع نسبة عدد العاملين بما لا يزيد عن 50 %.

– استمرار كافة حالات الإعفاء من الدوام عدا حالة من بلغ سنة 55 عاما فيتم إعادتهم للعمل.

– استمرار ذات الأنظمة وساعات ومواعيد الدوام المرنه وتنفيذ عملية التدوير وفقا للمتبع بالمرحلة الأولى.

– يراعي في جميع الأحوال الاشتراطات الصحية والوقائية التي تقررها السلطات الصحية المختصة.

– التأكيد على أنه نظرا لطبيعة العمل الخاصة لوزارة الصحة في ظل الظروف الإستثنائية الحالية، فتتولى بمعرفتها تنظيم قواعد عملها ونظام عمل العاملين فيها وفقا لمقتضيات المصلحة العامة وذلك استثناء من القواعد الواردة في الدليل.”