سمو الأمير يصل إلى الولايات المتحدة بحالة صحية مستقرة لاستكمال العلاج

بحفظ الله ورعايته وصل حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه إلى الولايات المتحدة الأمريكية الصديقة وهو بحالة صحية مستقرة ولله الحمد وذلك لاستكمال العلاج.

وكان في معية سموه حفظه الله ورعاه معالي نائب رئيس الحرس الوطني الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح.

هذا وقد كان في استقبال سموه رعاه الله على أرض المطار سفير دولة الكويت لدى الولايات المتحدة الأمريكية الشيخ سالم عبدالله الجابر الصباح.

رافقت سموه السلامة في الحل والترحال وأدام المولى تعالى على سموه موفور الصحة والعافية وحفظه من كل مكروه.