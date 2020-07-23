سمو نائب الأمير وولي العهد يتلقى اتصالا من رئيس جيبوتي اطمأن خلاله على صحة سمو الأمير

تلقى سمو نائب الأمير وولي العهد الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح حفظه الله مساء اليوم اتصالا هاتفيا من فخامة الرئيس إسماعيل عمر جيله رئيس جمهورية جيبوتي الشقيقة اطمأن خلاله على صحة حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه متمنيا لحضرة صاحب السمو أمير البلاد رعاه الله دوام الصحة وموفور العافية.

وقد أعرب سمو ولي العهد حفظه الله عن بالغ شكره وتقديره على ما عبر عنه فخامة الرئيس إسماعيل عمر جيله رئيس جمهورية جيبوتي الشقيقة من طيب المشاعر وصادق الدعاء ومتمنيا لفخامته موفور الصحة والعافية.