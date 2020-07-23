سمو نائب الأمير وولي العهد يتلقى برقية من رئيس حكومة الوفاق الوطني في ليبيا

تلقى سمو نائب الأمير وولي العهد الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح حفظه الله برقية من معالي فايز مصطفى السراج رئيس المجلس الرئاسي ورئيس حكومة الوفاق الوطني في دولة ليبيا الشقيقة اطمأن خلالها على صحة حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه متمنيا لسموه رعاه الله دوام العافية.

هذا وقد بعث سمو نائب الأمير وولي العهد الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ببرقية شكر جوابية إلى معاليه أعرب فيها عن بالغ شكره وتقديره على ما أبداه من طيب المشاعر وصادق الدعاء متمنيا سموه لمعاليه موفور الصحة والعافية.